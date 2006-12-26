Пинзеник: власть нанесла сокрушительный удар по инвестициям

Сокрушительным ударом по инвестициям назвал экс-министр финансов, лидер ПРП Виктор ПИНЗЕНИК принятие закона, который продлевает мораторий на продажу земли сельскохозяйственного назначения до 1 января 2008 года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии «Реформы и порядок».

«Действующая власть проголосовала изменения в Земельный кодекс, которыми не только продлила мораторий на куплю-продажу земли, но и запретила изменение целевого назначения использования земельных участков, например, перевод из режима сельскохозяйственного назначения в другой и наоборот», - сказал экс-министр финансов. Он отметил, что «такая норма останавливает какие-либо инвестиции в украинскую экономику, поскольку почти каждое инвестиционное предложение сталкивается с необходимостью изменения целевого назначения земли, в которую планируется вложить средства, а с нового года такое изменение становится невозможным».

Вследствие этого, подчеркнул В.ПИНЗЕНИК, становится невозможным жилищное строительство, если оно нуждается в изменении целевого назначения. Это заблокирует строительство в первую очередь в сельской местности. «Препятствия в развитии строительного сектора крайне негативно повлияют в целом на динамику экономического роста, ведь по результатам текущего года наиболее высокие темпы роста среди производственных отраслей демонстрирует именно строительство», - отметил экс-министр финансов.

В.ПИНЗЕНИК также отметил еще один чрезвычайно опасный «риф» принятого закона – «грубое вмешательство в права частной собственности, которые являются тревожным сигналом изменения рыночных ориентиров экономической политики власти». «Принятым в законе запретом внесения права на земельную долю в уставные фонды хозяйственных обществ введен «уникальный» украинский феномен права частной собственности – запрещена возможность распоряжаться своей собственностью», - отметил экс-министр финансов.

«Заявления правительства об инвестиционно-инновационной модели развития экономики уже не первый раз оказываются демагогией и вдребезги разбиваются о такие решения, которые говорят сами за себя, демонстрируя настоящее лицо и намерения этой власти», - считает В.ПИНЗЕНИК.

Как сообщал УНИАН, 19 декабря Верховная Рада Украины приняла Закон «О внесении изменений в Земельный кодекс Украины».

По закону, до 1 января 2008 года запрещается внесение права на земельную долю в уставные фонды хозяйственных обществ.

Кроме того, до 1 января 2008 года не допускается купля-продажа земельных участков сельскохозяйственного назначения государственной и коммунальной собственности, кроме извлечения выкупа их для общественных нужд.

Купля-продажа или иным способом отчуждение земельных участков и земельных долей вводится с 1 января 2008 года при условии вступления в силу законов Украины о государственном земельном кадастре и о рынке земель, определив особенности обращения земель государственной и коммунальной собственности и земель товарного сельскохозяйственного производства.

Соглашения, которые будут заключены во время запрета на куплю-продажу, будут недействительными.