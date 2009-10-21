СБУ перекрыла канал контрабандной "прослушки"

Управление Службы безопасности Украины в Харьковской области разоблачило деятельность преступной группы, которая занималась контрабандными поставками в Украину и незаконным сбытом специальных технических средств для негласного получения информации.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре Управления СБУ в Харьковской области, эта группа организовала и обеспечивала функционирование стойкого канала незаконных поставок из Китая оборудования, применение которого разрешено лишь оперативным подразделам правоохранительных органов по решению суда. Так называемые «жучки» реализовывали в Харьковской и соседних областях Восточной Украины через созданную злоумышленниками торговую сеть.

Сотрудники СБУ изъяли из незаконного оборота несколько сотен разнообразных специальных технических средств. Среди них миниатюрные видеокамеры и микрофоны для скрытого наблюдения, в том числе закамуфлированные под авторучки, брелоки, пуговицы, часы; средства для передачи полученной видео- и аудиоинформации по радиоканалам и тому подобное.

Специалисты проводят экспертизу изъятой спецтехники, после завершения которой будет возбуждено уголовное дело.