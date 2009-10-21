Адвокат пострадавших детей: вымогать деньги у нардепа? - я не самоубийца

Адвокат матери потерпевших от насилия детей Андрей ЦЫГАНКОВ опровергает заявление министра внутренних дел Украины Юрия ЛУЦЕНКО о вымогательстве денег у народного депутата.

Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По словам А.ЦЫГАНКОВА, речь идет о четырех частных встречах с народным депутатом Украины Русланом БОГДАНОМ.

«Мне предлагали те условия, на которых можно получить деньги, меня спросили (спрашивал Р.БОГДАН) можно ли торговаться. Я сказал – можно торговаться всегда», - заявил А.ЦЫГАНКОВ, добавив при этом, что лично он не называл никаких сумм, и в случае реального их предложения, не намерен был их брать.

В то же время адвокат отметил, что на первой встрече была озвучена сумма, не уточнив, какая точно. По словам А.ЦЫГАНКОВА, он не являлся инициатором встреч с народным депутатом, а встречу организовывали Валерий КОНОВАЛОВ и народный депутат Сергей ВЛАСЕНКО.

Комментируя вчерашнее заявление министра внутренних дел Украины Юрия ЛУЦЕНКО, о существовании аудио-, видеозаписи встречи, на которой якобы вымогались деньги, А.ЦЫГАНКОВ сказал, что во время последней, четвертой встречи, которая происходила в сигарном клубе на Кловском спуске в Киеве, у него возникли некоторые подозрения насчет фиксации разговора.

В контексте этого адвокат сказал, что был бы очень заинтересован, если бы видео- и аудиоматериалы были обнародованы, поскольку, кроме прочего, общественность узнала бы, о чем, в таких тонах и какими словами отдельные участники встречи отзывались, в частности, о своих коллегах.

Вместе с тем, А.ЦЫГАНКОВ сказал, что перед одной из таких встреч у него появились определенные сомнения в причастности к этому делу Р.БОГДАНА. «Поскольку в отношении остальных у меня сомнений нет, хотя процессуальные документы говорят, что да», - отметил адвокат.

Отвечая на один из вопросов, касавшихся записи встречи, А.ЦЫГАНКОВ сказал, что никогда бы не поступил таким образом по моральным соображениям.

Продолжая тему, адвокат усомнился в том, что у нормального человека может появиться желание вымогать деньги у народного депутата, тем более у человека, находящегося под охраной.

«Я считаю, что в нашем обществе вряд ли найдутся люди, которые решатся вымогать деньги у народных депутатов. Я не самоубийца», - сказал А.ЦЫГАНКОВ.

Вместе с тем он уклонился от ответа, мотивируя это своими интересами и интересами своего клиента, знала ли она о вышеупомянутых встречах.

В то же время адвокат не исключает, что в контексте озвученных Ю.ЛУЦЕНКО заявлений, ему могут быть предъявлены обвинения, которые повлекут задержание и арест.

На вопрос, предлагалось ли матери детей подать иск к определенному кругу лиц, которые незаконно разгласили тайну усыновления, А.ЦЫГАНКОВ ответил утвердительно, отметив, что на данный момент его клиентка еще не определилась с решением по этому вопросу.

Объясняя причину ее отсутствия на пресс-конференции, А.ЦЫГАНКОВ сказал, что женщина отказалась от участия в пресс-конференции (как планировалось ранее) из-за появления информации о возможной угрозе для нее. «Это не какой-то пиар-трюк, так как она в разговоре со мной утром согласилась быть на пресс-конференции», - отметил он.

При этом адвокат подчеркнул, что выступление на пресс-конференции его клиентки не планировалось, «она просто должна была присутствовать».

Как сообщал УНИАН, 20 октября министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО с трибуны Верховной Рады заявил, что МВД зафиксировало факт вымогательства 2 млн. долларов адвокатами матери двух потерпевших в результате развращения детей у народного депутата Украины из фракции БЮТ.