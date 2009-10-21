Новые антикоррупционные законы вступят в силу с января

Министерство юстиции начинает проведение на региональном уровне серии «круглых столов» и семинаров по разъяснению положений новых антикоррупционных законов, которые вступают в силу с 1 января 2010 года.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства юстиции Украины со ссылкой на министра юстиции Николая ОНИЩУКА.

Разъяснительные мероприятия будут проводиться в рамках совместного проекта с Советом Европы и Европейской комиссией UPAC (“Поддержка надлежащего управления: проект противодействия коррупции») и в рамках Пороговой программы Корпорации "Вызовы тысячелетия", который реализуется Департаментом юстиции США совместно с правительством Украины.

Так, 21-23 октября в Симферополе будет проведен ряд семинаров для судей и прокуроров по разъяснению антикоррупционного пакета законов. В частности, планируется обсуждение вопросов квалификации коррупционных преступлений и коррупционных административных правонарушений, особенностей производства в делах о коррупционных правонарушениях, а также ответственности юридических лиц за совершение коррупционных правонарушений.

Кроме того, 27-28 октября аналогичные мероприятия по обсуждению и разъяснению особенностей применения нового антикоррупционного законодательства будут проведены в Ивано-Франковске. В начале ноября планируется проведение ряда антикоррупционных праворазъяснительных семинаров в высших учебных заведениях Киева.

В Минюсте напомнили, что пакет антикоррупционных законов - «О принципах предотвращения и противодействия коррупции», «О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно ответственности за коррупционные правонарушения» и «Об ответственности юридических лиц за совершение коррупционных правонарушений», был принят Верховной Радой 11 июня 2009 года. Законы вступают в силу с 1 января 2010 года.

Среди важнейших положений, которые вводятся данными законами, - новые правила в предотвращении и противодействии коррупции в соответствии с международными стандартами. Расширяется перечень субъектов коррупции, устанавливаются антикоррупционные ограничения на государственной службе, вводятся проверки при вступлении на государственную службу, вводятся запреты на получение подарков, связанных со службой, предусматривается декларирование имущественного состояния служащих и близких родственников, вводится антикоррупционная экспертиза.

Кроме того, устанавливается ответственность за ряд коррупционных преступлений и проступков, не предусмотренных законом доныне. В частности, вводится уголовная ответственность за торговлю влиянием, незаконное обогащение, коммерческий подкуп; распространяется ответственность на лиц, выполняющих делегированные им государством публичные функции власти – аудитор, эксперт, арбитражный управляющий, а также на должностных лиц международных организаций и иностранных государств.

Законом разграничивается уголовная и административная ответственность за коррупцию, отсутствие которой доныне приводило к избежанию ответственности за коррупционные правонарушения; установление ответственности юридических лиц за коррупцию и определение порядка привлечения их к ответственности.