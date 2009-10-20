Омбудсмен предлагает ввести ответственность за пользование секс-услугами

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Нина КАРПАЧЕВА предлагает внести изменения в уголовное законодательство, которыми предусмотреть ответственность клиентов за пользование секс-услугами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня в парламенте по поводу расследования правоохранительными органами уголовного дела о развращении двух несовершеннолетних детей.

Вместе с тем Омбудсман предлагает установить ответственность за просмотр в Интернете детской порнографии.

Также во время своего выступления, Н.КАРПАЧЕВА выразила удивление, почему органы досудебного следствия до сих пор не провели судебно-медицинскую экспертизу отца, задержанного по делу о развращении детей.