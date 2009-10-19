Долги по зарплате донецким шахтерам почти доросли до 1,5 миллиардов

В Донецкой области общая сумма задолженности по заработной плате (с начислениями) по угледобывающим и шахтостроительным предприятиям области составила 1 млрд. 496 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила пресс-служба Донецкой областной госадминистрации.

Согласно сообщению, в том числе: долг по государственным угледобывающим предприятиям составляет 1 млрд. 292,1 млн. грн., по негосударственным угледобывающим предприятиям – 161,4 млн. грн., по предприятиям шахтостроительного комплекса – 42,5 млн. грн.

Структура задолженности (с учетом начислений) выглядит таким образом: задолженность перед работниками – 378,7 млн. грн. (или 25,3 %), задолженность по страховым взносам в Пенсионный фонд – 673 млн. грн. (45 %), задолженность по страховым взносам в Фонд соцстраха от несчастных случаев на производстве – 256,8 млн. грн. (17,2%), задолженность по взносам в Фонд соцстраха от безработицы – 33,5 млн. грн. (2,2%), долг по уплате взносов в Фонд соцстраха по временной потери трудоспособности – 3,1 млн. грн. (0,2 %).

Кроме того, задолженность по уплате налога с дохода физических лиц в местные бюджеты составляет 136,1 млн. грн. (9,1%), долг по другим содержаниям (алименты, оплата кредитов, профсоюзные взносы) – 14,8 млн. грн. (1%).

За сентябрь работникам угледобывающих и шахтостроительных предприятий области насчитано 613,6 млн. грн. заработной платы. В октябре по предприятиям области выплачено 56,9 млн. грн. заработной платы, из них текущей (за сентябрь) – 33,5 млн. грн.