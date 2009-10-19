Подозреваемый в растлении своих детей боится возвращаться в камеру

Подозреваемый в растлении собственных детей Дмитрий П. просил следственные органы гарантировать ему безопасность. Об этом заявил в интервью телеканалу ТВі адвокат задержанного Идан АЛИЕВ.

«Он был доведен до такого состояния, что боялся и отказывался возвращаться в камеру, в которой он на то время находился, и просил непосредственно следователя и представителей Генпрокуратуры о применении к нему мер безопасности», - цитирует адвоката пресс-служба ТВі.

На сегодняшний день, по словам защитника, у Д.ПОЛЮХОВИЧА состояние, близкое к «доведению до самоубийства». После репортажей в СМИ 13 октября, утверждает И.АЛИЕВ, его подзащитному начали угрожать.

Как сообщал УНИАН, 13 октября с.г. народный депутат от Партии регионов Вадим КОЛЕСНИЧЕНКО заявил о фактах развращения несовершеннолетних в “Артеке”.

В свою очередь, министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО 14 октября заявил, что еще в апреле этого года по делу о растлении двух несовершеннолетних детей, отдыхавших в «Артеке», выдвинуто обвинение и задержан отец этих детей, а три сотрудника детского центра проходят по делу как свидетели. По словам Ю.ЛУЦЕНКО, установлено, что отец этих детей, работавший журналистом, развелся с женой, однако она иногда позволяла ему брать их с собой на отдых, в частности в «Артек». Как отметил Ю.ЛУЦЕНКО, пострадавшие дети в свое время были усыновлены супругами. Также установлено, что пострадавших детей, которые находились в «Артеке», вывозили на частную квартиру, где отец и другие не установленные пока лица совершали с ними действия, которые квалифицируются как растление.