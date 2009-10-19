У Туркмении появился новый "козырь" в переговорах с Газпромом

Как пишет газета "Ведомости", Ашхабад намерен запретить реэкспорт своего газа. Туркмения ждет, что до конца октября Россия возобновит закупки её газа. Пока Москва и Ашхабад не договорились по его цене и объемам.

Раньше "Газпром" сам поступал также - чтобы не допускать перепродажи газа и не создавать конкурентов. Но с 2001 года, после запроса из Еврокомиссии, концерн убрал запрет на реэкспорт из европейских контрактов. Это правило действовало только в отношении стран СНГ.

Эхо Москвы