У Туркмении появился новый "козырь" в переговорах с Газпромом
08:36, 19 октября 2009Общество
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Москва и Ашхабад пока не договорились
Как пишет газета "Ведомости", Ашхабад намерен запретить реэкспорт своего газа. Туркмения ждет, что до конца октября Россия возобновит закупки её газа. Пока Москва и Ашхабад не договорились по его цене и объемам.
Раньше "Газпром" сам поступал также - чтобы не допускать перепродажи газа и не создавать конкурентов. Но с 2001 года, после запроса из Еврокомиссии, концерн убрал запрет на реэкспорт из европейских контрактов. Это правило действовало только в отношении стран СНГ.
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