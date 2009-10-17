Черновецкий напомнил, что «облегченные» тарифы не вечны

В столице «облегченные» тарифы на жилищно-коммунальные услуги будут действовать с 1 ноября 2009 г. по 10 мая 2010 г.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ в ток-шоу Савика ШУСТЕРА на телеканале «Украина» в пятницу.

«Согласно соглашению, которое я заключил с «Нефтегазом Украины» и «Киевэнерго», тарифы в Киеве облегченные будут действовать до 10 мая. По-моему, до 10-го. Этот документ имеет силу договора. И никто его в одностороннем порядке расторгнуть не может», - сказал Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

Он назвал «совершенно провокационными» заявления о том, что не нужно платить по тем тарифам на ЖКУ, которые были введены в городе с 1 июня 2009 г.

«В результате таких заявлений у нас сегодня 54% киевлян имеют уже долги по расчету за энергоресурсы. Это есть проблема. Но мы ее по-любому решим, потому что в основном киевляне последние месяцы платили исправно и до 100 %», - отметил мэр города.

Он подчеркнул, что никаких перерасчетов населению за полученные в летний период услуги, которые уже уплачены, не будет.

«Ничего никто не пересчитает. Новые тарифы начинают действовать в Киеве с 1 ноября и это четко указано во всех документах», - отметил Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

При этом он также подчеркнул, что компетенция по установлению тарифов во всех городах Украины принадлежит исключительно мэрам.

Как сообщал УНИАН, 13 октября Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ на брифинге заявил, что подписал распоряжение о снижение тарифов на ЖКУ до уровня, который существовал до 1 июня т.г. Вместе с этим он сказал, что снижены тарифы будут на горячую воду, отопление и отвод воды, и что снижение не касается квартплаты.

В этот же день, спустя некоторое время после брифинга, на сессии Киевсовета депутаты приняли решение поручить Киевской горгосадминистрации подготовить проект распоряжения и подать его на подпись Киевскому городскому председателю о снижении тарифов на отопление и горячую воду. Проект решения Киевсовета был внесен первым заместителем председателя КГГА Анатолием ГОЛУБЧЕНКО.