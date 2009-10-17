Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО открыл восстановленную Резиденцию Богдана Хмельницкого в городе Чигирин Черкасской области.

Как передает корреспондент УНИАН, резиденция Б.Хмельницкого – это восстановленный комплекс сооружений Гетманской резиденции первой казацкой столицы в г. Чигирин.

Комплекс зданий резиденции воссоздан на основе изучения архивных и исторических источников, при ее строительстве использована декоративная отделка зданий того времени.

Резиденция Б.Хмельницкого состоит из дома Б.Хмельницкого, дома родителей, военной канцелярии, военной казны.