Горел склад химикатов под Джанкоем: пары могут достигнуть города
Готовится обращение к жителям
В 15 км от Джанкоя (Крым), в районе станции «Отрадное» горел склад с ядохимикатами.
Власти города опасаются, что пары могут достигнуть населенного пункта.
«Пожар потушили, но идут пары, которые, возможно, достигнут города», - сказал УНИАН источник в мэрии.
По его словам, возгорание произошло сегодня ночью, а огонь потушили около 8 часов утра.
«Причина (возникновения пожара) пока не установлена», - сказал чиновник.
Он также сообщил, что готовится обращение к жителям Джанкоя.
«Хотим народ предупредить, чтобы меньше находились на улице, были дома с закрытыми форточками», - сказал источник.
При этом он отметил, что пока ветер дует не в сторону Джанкоя.
«Он западный и юго-западный. Но на всякий случай мы готовимся (предупредить жителей города), мало ли что может быть», - заявил чиновник.