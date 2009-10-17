Горел склад химикатов под Джанкоем: пары могут достигнуть города

В 15 км от Джанкоя (Крым), в районе станции «Отрадное» горел склад с ядохимикатами.

Власти города опасаются, что пары могут достигнуть населенного пункта.

«Пожар потушили, но идут пары, которые, возможно, достигнут города», - сказал УНИАН источник в мэрии.

По его словам, возгорание произошло сегодня ночью, а огонь потушили около 8 часов утра.

«Причина (возникновения пожара) пока не установлена», - сказал чиновник.

Он также сообщил, что готовится обращение к жителям Джанкоя.

«Хотим народ предупредить, чтобы меньше находились на улице, были дома с закрытыми форточками», - сказал источник.

При этом он отметил, что пока ветер дует не в сторону Джанкоя.

«Он западный и юго-западный. Но на всякий случай мы готовимся (предупредить жителей города), мало ли что может быть», - заявил чиновник.