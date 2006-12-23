Украинская военная промышленность не имеет ни стратегии, ни управления

Необходимо сохранить жесткую монополию государства на военно-техническое сотрудничество, оставив, кроме «Укрспецэкспорта» и его дочерних фирм, лицензии лишь тем предприятиям или объединениям, которые способны обеспечить полный цикл жизни создаваемого оружия - от разработки до послепродажного сервиса и последующей модернизации. Об этом говорится в статье генерального директора ГК «Укрспецэкспорт» Сергея БОНДАРЧУКА, опубликованной в еженедельнике «Зеркало недели» (№49, 23 декабря)

По его мнению, в целом на сегодня в Украине нет стратегии развития оборонно-промышленного комплекса (ОПК), как нет и прямой правительственной вертикали управления «оборонкой». «Министерство промышленной политики Украины априори не может взять на себя такую задачу. Прежде всего, в силу того, что львиная доля предприятий ОПК находится в управлении Министерства обороны Украины и Национального космического агентства Украины. Еще часть предприятий имеет смешанную форму собственности или вообще находится в частных руках. В таких условиях управлять ОПК возможно путем распределения государственного оборонного заказа и выдачи лицензий на экспорт продукции военного и специального назначения. И к первому, и ко второму Министерство промышленной политики Украины имеет лишь косвенное отношение и не может претендовать на курирование оборонным комплексом. Намерение же Министерства промышленной политики Украины расширить деятельность предприятия-спецэкспортера «Таско-экспорт» до уровня структуры, дублирующей функции «Укрспецэкспорта», является по сути шагом к демонополизации системы оружейного экспорта в принципе» - считает С.БОНДАРЧУК

Он также убежден в том, что при наличии двух параллельных компаний возникнет внутренняя конкуренция, которой будут пользоваться и конкуренты за рубежом, и сами покупатели.

При этом относительно «Укрспецэкспорта» С.БОНДАРЧУК отметил, что «вполне логичной в нынешних условиях (экспортной ориентации ОПК) была бы посредническая роль в организации оборонно-промышленной кооперации». «То есть, чтобы все международные проекты, связанные не только с экспортом-импортом продукции военного назначения, но и с реализацией специализированных задач по предоставлению услуг, организацией взаимодействия по использованию полигонов для учебно-боевых стрельб и проведением военных маневров — словом, все то, что имеет коммерческую составляющую, решались бы через госкомпанию» - пояснил С.БОНДАРЧУК.

Справка УНИАН. Госкомпания по экспорту и импорту продукции и услуг военного и специального назначения «Укрспецэкспорт» была создана постановлением Кабинета министров Украины 9 октября 1996 г. «Укрспецэкспорт» управляет пятью дочерними компаниями и за годы работы реализовал на мировом рынке вооружений продукции и услуг военного и специального назначения на сумму более 2,5 млрд. долл.