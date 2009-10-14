Нефтепроводы "Дружба" и "Броды-Одесса" возобновили работу

ОАО «Укртранснафта» возобновило прокачку нефти по магистральным нефтепроводам «Дружба» и «Броды-Одесса» в штатном режиме после возобновления электроснабжения нефтеперекачивающих станций.

Об этом в интервью корреспонденту УНИАН сообщил начальник Управления по связям с общественностью НАК «Нафтогаз Украины» Валентин ЗЕМЛЯНСКИЙ.

«Возобновили прокачку нефти по «Дружбе» и «Броды-Одесса», – сказал он.

Как сообщал УНИАН, 13 октября 2009 года в 18:36 произошло полное обесточивание обеих линий 110 кВ электропитания НПС «Карпаты» нефтепровода «Дружба», что привело к остановке снабжения нефти в Словакию, Венгрию и Чехию. Причина отказа – повреждение на линиях 110 кВ ОАО «Львовоблэнерго». Линия 110 кВ на участке «Воловец–Скотник–Бескид–Лавочное», которая принадлежит ОАО «Закарпатьеоблэнерго», была повреждена ранее.

14 октября т.г. в 04:14 произошло полное обесточивание обеих линий 110 кВ электропитания нефтеперерабатывающей станции «Броды» нефтепровода «Дружба», что привело к остановке перекачивания нефти по маршруту «Броды–Пивденный». Причина отказа – повреждение на линях 110 кВ ОАО «Львовоблэнерго» и 220 кВ НЭК «Укрэнерго». Наличие свободной емкости на НПС «Броды» позволяет осуществлять принятие нефти из Беларуси до 3:00 15 октября 2009 года.

Оборудование нефтеперекачивающих станций и линейной части нефтепровода «Дружба» ОАО «Укртранснафта» не было повреждено и находилось в рабочем состоянии.