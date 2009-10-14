Все общежития могут перейти в собственность Киева

На следующей сессии Киевсовета будет вынесен на рассмотрение вопрос о передаче всех общежитий в коммунальную собственность.

Об этом договорились в ходе встречи с заместителем председателя КГГА Анатолием ГОЛУБЧЕНКО народный депутат, председатель Временной следственной комиссии Верховной Рады по расследованию фактов злоупотреблений киевской властью Кирилл КУЛИКОВ вместе с депутатами Блока Кличко и представителями общественности, сообщили УНИАН в пресс-службе К.КУЛИКОВА.

«Надеемся, что на следующей городской сессии 29 октября общежития будут переданы в коммунальную собственность города. Наконец прекратится незаконная вакханалия, когда общежития переводились в уставной капитал частных предприятий и новые хозяева выселяли людей, проживавших в общежитиях более 20 лет», - отметил К.КУЛИКОВ.