Директор Артека требует от Ющенко отстранить Луценко

Генеральный директор международного детского центра «Артек» Борис НОВОЖИЛОВ считает, что министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО не должен был раскрывать детали уголовного дела о растлении детей и призывает Президента Виктора ЮЩЕНКО отстранить его от исполнения обязанностей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Б.НОВОЖИЛОВ заявил сегодня на пресс-конференции в Гурзуфе, где расположен МДЦ «Артек».

«Господин ЛУЦЕНКО обратился к Президенту для того, чтобы успокоить ситуацию вокруг «Артека», отстранить некоторых его сотрудников. Я тоже обращаюсь к Президенту, для того, чтобы в Украине было спокойствие, отстранить этого министра от обязанностей», - сказал гендиректор центра.

Кроме того, он заявил, что продолжит работать на должности гендиректора МДЦ «Артек», несмотря на эти требования Ю.ЛУЦЕНКО.

Также Б.НОВОЖИЛОВ выразил возмущение по поводу сегодняшних заявлений главы МВД.

«Сегодняшнее заявление министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО я считаю просто преступлением. Почему преступлением? Нарушен в принципе Уголовный кодекс», - сказал гендиректор «Артека». По его мнению, Ю.ЛУЦЕНКО должен был «выйти (к прессе) и успокоить детей, общественность, и расследовать это дело по УПК». «А он что сделал? Вышел и выложил материалы следствия, что запрещено Уголовным кодексом», - сказал Б.НОВОЖИЛОВ.

Гендиректор «Артека» сообщил, что в связи с расследованием дела по статье «растление несовершеннолетних» проходит один из редакторов журнала «Артек», который работал в лагере на полставки и являлся сотрудником телеканала ICTV. Он сейчас задержан по этому делу.

Б.НОВОЖИЛОВ заявил, что речь идет о драме в семье этого человека.

Гендиректор детского центра также заявил, что если имеются в виду дети этого сотрудника телеканала, то они никогда не отдыхали в «Артеке».

Б.НОВОЖИЛОВ также заявил, что за педофилию нужно расстреливать.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 14 октября, министр внутренних дел Украины Ю.ЛУЦЕНКО сообщил, что еще в апреле этого года по делу о развращении двух несовершеннолетних детей, которые отдыхали в «Артеке», предъявлено обвинение и был задержан отец этих детей, а трое работников детского центра проходят по делу как свидетели.

По словам Ю.ЛУЦЕНКО, установлено, что отец этих детей, который работал журналистом на телеканале ICTV, развелся с женой, но она иногда разрешала ему брать их с собой на отдых, в том числе в «Артек». Как отметил Ю.ЛУЦЕНКО, пострадавшие дети в свое время были усыновлены супругами.

Также установлено, что пострадавших детей, находившихся в «Артеке», привозили на частную квартиру, где отец и другие неустановленные пока лица, совершали с ними действия, которые квалифицируются как развращение.

По словам министра, дети опознали некоторых лиц, работающих в «Артеке». В данное время эти лица проходят по делу как свидетели, но прокуратура дала разрешение на проведение у них обысков.

«Думаю, что после этого их процессуальный статус может измениться», - отметил министр.

В контексте этого он отметил, что обратился к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО с просьбой, чтобы он поручил Государственному управлению делами, в подчинении которого находится «Артек», отстранить этих трех работников от выполнения служебных обязанностей на время следствия.