Работники ХК «АвтоКрАЗ» протестуют под стенами парламента

Около 100 работников ХК «АвтоКрАЗ» (г. Кременчуг Полтавской области) и рабочие, которые были уволены с этого завода, сегодня провели акцию протеста под стенами Верховной Рады Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, во время акции люди скандировали: «Жеваго, отдай зарплату!», «Жеваго, верни нам наши деньги!» и «Жеваго, не увольняй людей!».

Участники акции не удовлетворены массовыми увольнениями, которые постоянно происходят на предприятии, в частности, по их данным, за последние два месяца было уволено более 200 работников. Также участники митинга протестовали против невыплаты зарплат - задержка с выплатами на предприятии составляет три месяца. Работники завода заявляют, что руководство заботится о своих личных прибылях и совсем не думает о простых людях.

«Мы в очень сложной ситуации. Многие уволены с завода. Тем, кто работает, зарплату почти не платят. Сейчас платят только за июль. Поэтому, как жить, мы не знаем”, - заявил один из участников акции. “Вот мы все, кто здесь собрался сегодня, хотим спросить у владельца нашего завода - народного депутата ЖЕВАГО, за что нам жить”, - отметил он.

Справка УНИАН. 7 октября с.г. начальник Главного управления труда и социальной защиты Полтавской облгосадминистрации Людмила КОРНИЕНКО сообщила, что Холдинговая компания «АвтоКрАЗ» задолжала своим работникам 6 млн. грн. По ее словам, это связано с невыплатой государством компенсации по НДС.

ХК «АвтоКрАЗ» выпускает 27 основных моделей и почти 150 модификаций и комплектаций крупнотоннажной автотехники.

В 2008 году «АвтоКрАЗ» уменьшил выпуск автомобилей на 13% - до 3634 автомобилей.

В январе-сентябре 2009 г. ХК выпустила 190 автомобилей, что составляет четверть объемов производства за аналогичный период 2008 г.

Компанию контролирует группа банка «Финансы и кредит» Константина и Олега ЖЕВАГО.