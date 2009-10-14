Тигипко: наркомания - проблема национальной безопасности

К наркомании следует относиться как к проблеме национальной безопасности, заявляет Сергей ТИГИПКО, который намерен баллотироваться в президенты Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе С.ТИГИПКО, он отметил: «Распространенное в украинском обществе мнение, что сотрудники милиции активно участвуют в наркоторговле, получило свое подтверждение», комментируя факт задержания Службой безопасности Украины двух сотрудников Главного управления МВД Украины в Харьковской области по подозрению в организации канала распространения наркотиков.

С.ТИГИПКО, который является председателем Наблюдательного совета Всеукраинского родительского комитета по борьбе с наркотиками и способствовал созданию в Полтавской области реабилитационного центра «Выбор» для наркозависимых людей, во время недавнего посещения этого заведения заявил, что проблема наркомании сознательно игнорируется на государственном уровне.

«Это неудобная тема для власти, потому что демонстрирует ее бездеятельность как в молодежной и социальной политике, так и в системе здравоохранения, – отметил С.ТИГИПКО. – Мы видим ее несостоятельность противостоять коррупции в правоохранительных органах».

Он считает, что к наркомании следует относиться как к проблеме национальной безопасности, а наказание при «крышевании» наркоторговли должно соответствовать общественной опасности этого явления. «Серьезную ответственность должны также нести руководители коррупционеров. Только так можно остановить экспансию наркоторговцев в Украине», – заявил С.ТИГИПКО.