Тигипко: мировой рынок стали быстро восстанавливается

Украинские металлурги должны быть готовы к обострению мировой конкуренции, заявляет Сергей ТИГИПКО, который намерен баллотироваться в президенты.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе С.ТИГИПКО, по его словам, «мировой рынок стали восстанавливается быстрее, чем ожидалось. Это хорошо для отечественных сталеваров, но расслабляться им нельзя. Просто поймать очередную конъюнктурную волну спроса на сталь – мало, нужно инвестировать в снижение себестоимости и производство высокотехнологичных видов продукции».

Так С.ТИГИПКО прокомментировал данные Всемирной ассоциации стали о быстром восстановлении спроса на этот материал. В частности, организация улучшила прогноз потребления стали в 2009 году: падение будет составлять всего 8,6% вместо 14,1%, как ожидалось ранее. При этом уже в следующем году мировой рынок отыграет больше половины кризисного снижения объемов продаж.

«Локомотивом выхода из кризиса станут новые индустриальные государства: Китай, Индия, Бразилия, Турция и некоторые другие. С их помощью мировая металлургия встанет с колен, и Украина от этого только выигрывает, – отметил С.ТИГИПКО. – Но в новом посткризисном мире конкурировать будет намного сложнее».

По его мнению, первоочередная задача украинских металлургов – снижение себестоимости продукции. «У нас есть прекрасный случай вновь вернуть себе конкурентные преимущества в цене. Нужно перестать потреблять дорогой газ, заменить мартены конвертерами и перейти на автономное энергопотребление. Но даже этого будет маловато в долгосрочной перспективе», – уверен он.

«Будущее мировой металлургии – за высокотехнологичными марками стали, металлопродукцией с высокой добавленной стоимостью. И в этом новом будущем Украина не должна оказаться за бортом», – отметил С.ТИГИПКО.