Что думают украинские эксперты о будущем доллара

Украинские эксперты считают замену доллара на корзину валют при взаимных расчетах за нефть весьма отдаленной перспективой, которая не будет иметь влияния на экономику Украины.

Об этом они заявили Институту Горшенина, который провел экспертный опрос после опубликования в The Independent сенсационной статьи о проведении рядом стран тайных переговоров с целью замены доллара на корзину валют при взаимных расчетах за нефть и последовавших за этим публичных опровержений со стороны официальных лиц «стран-заговорщиков». Институт Горшенина интересовался возможностью такой замены, а также ее последствиями как для мировой экономики в целом, так и для экономики Украины в частности.

Президент корпорации «Украинская промышленная энергетическая компания» Анатолий ГИРШФЕЛЬД полагает, что замена доллара теоретически возможна. «Все в этом мире меняется. Но не так быстро, а только с согласия игроков, которые сегодня работают в этом пространстве. К ним, безусловно, относится Америка, Китай, Япония, другие страны юго-восточного региона, арабские страны, добывающие нефть, потому что сегодня они - самые большие владельцы расписок Федеральной резервной системы США. И все эти страны в совокупности имеют точно больше 40% валового дохода и они заинтересованы в стабилизации доллара, потому что их сбережения в долларах». То есть, отмечает А.ГИРШФЕЛЬД, «переход может состояться – но только с согласия этих игроков». При этом он убежден, что «для мировой экономики не может произойти никаких катаклизмов. Я думаю, что этот переход будет плавным, и не будет иметь никаких последствий». Эксперт также считает, что переход мировой экономики на другую валюту ничего не будет означать для Украины. «Экономика Украины настолько слаба, что люди, как меняли обесцененную гривню на доллар, так будут менять обесцененные доллары на другую валюту», - сказал А.ГИРШФЕЛЬД.

Президент Центра экономического развития Александр ПАСХАВЕР считает замену доллара весьма отдаленной перспективой. «Если это и будет возможно, то это будет связано с политикой Америки. Если политика Америки пойдет на снижение дефицита, то, возможно, доллар не придется менять. А если она будет так же активно одалживаться сегодня – тогда это (замена доллара) скорее всего и произойдет», - сказал А.ПАСХАВЕР.

Ведущий советник Европейского банка реконструкции и развития Антон УСОВ предлагает рассмотреть ситуацию шире. «Теоретически я бы сказал, что возможна привязка к евро. Америка, несмотря на свое кризисное состояние, остается с достаточно мощной экономикой, поэтому в период кризиса, даже несмотря на то, что американская валюта сейчас весьма нестабильна, очень, наверное, неразумно что-то менять и делать какие-то другие привязки. Украина должна быть ориентирована на то, чтобы национальная валюта была отправлена в свободное плавание, чтобы был плавающий курс, который ориентируется на рыночные тенденции. Потому что привязка к какой-то одной валюте имеет свои отрицательные стороны, что мы, собственно говоря, сейчас видим», - сказал А.УСОВ. Эксперт отметил, что ситуацию в долгосрочной перспективе ему сложно прогнозировать. «Мы руководствуемся принципами, что все яйца в одну корзину складывать не нужно, а валютные запасы – они формируются из набора валют, куда входят доллар, евро, фунт и, может, йена», - сказал он.

Глава правления «Укрсоцбанка» Борис ТИМОНЬКИН, напротив, не видит никакой возможности для замены доллара. «У всех стран мощные активы в долларах. Как только ты начинаешь теснить доллар – ты свои же активы обесцениваешь. Все мощные игроки имеют мощные активы в долларах. Своими руками сбивать цену своим активам – основным владельцам активов это не выгодно», - считает Б.ТИМОНЬКИН. Эксперт сравнивает разговоры о замене доллара с разговорами о конце света. «Голова человека беспрерывно генерит всякий шум. У профессионалов она полна профессиональной ерундой. Запретить людям думать и выстраивать версии невозможно и неправильно. Шум есть шум. Это что-то вроде размышлений о конце света - будет он или не будет», - сказал Б.ТИМОНЬКИН.