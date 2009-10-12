Милиция сама знала о "наркобаронах" в своих рядах

Министерство внутренних дел Украины отрабатывало оперативную информацию о причастности офицеров харьковской милиции к наркобизнесу.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте связей с общественностью МВД Украины.

Министерство благодарно Службе безопасности за реализацию оперативной информации и задержание двух работников Главного управления МВД Украины в Харьковской области по подозрению в организации канала распространения наркотиков, говорится в сообщении.

Соответствующую информацию о противоправной деятельности этих офицеров милиции отрабатывала и Служба внутренней безопасности МВД Украины, которая выясняла всю вероятную цепочку незаконного обращения наркотических веществ при участии работников милиции.

Именно исходя из указанных оперативных наработок, министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО в свое время требовал увольнения из рядов органов внутренних дел тех работников, которые скомпрометировали себя неделовыми отношениями с представителями наркобизнеса. А первым шагом к очищению Управления по борьбе с незаконным обращением наркотиков харьковской милиции стало назначение нового руководителя этого подразделения. Также из-за отсутствия показателей в работе, наличие оперативной информации о возможной причастности к противоправным действиям в начале октября этого года начальник ГУ МВД Украины в Харьковской области Анатолий СЛИПЧЕНКО не подписал представления о переназначении на должностях работников областного Управления БНОН.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 12 октября, пресс-центр СБУ сообщил, что в ходе широкомасштабной спецоперации Служба безопасности Украины разоблачила и пресекла деятельность межрегиональной преступной группы.

По данным СБУ, лидером ОПГ был заместитель начальника отдела по борьбе с незаконным обращением наркотиков МВД в Харьковской области, который непосредственно получал наркотические средства. Вместе с ним задержан начальник отделения криминальной милиции по делам несовершеннолетних МВД г. Харькова, который организовывал сбыт наркотиков среди молодежи в Харьковской области.