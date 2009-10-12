«Шишки» из харьковской милиции снабжали город наркотиками

В ходе широкомасштабной специальной операции Службы безопасности Украины и прокуратуры города Харькова разоблачена и пресечена деятельность межрегиональной преступной группы в сфере наркобизнеса, организаторами которой были действующие сотрудники Главного управления МВД Украины в Харьковской области из числа лиц старшего офицерского состава.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, в частности, лидером ОПГ был заместитель начальника отдела борьбы с незаконным оборотом наркотиков МВД в Харьковской области, который непосредственно получал наркотические средства. Вместе с ним задержан начальник отделения криминальной милиции по делам несовершеннолетних МВД г. Харькова, который организовывал сбыт наркотиков среди молодежи в Харьковской области.

Установлено, что на протяжении 2009 года указанные лица с привлечением жителей соседних регионов организовали устойчивые каналы поставок в Харьков крупных партий маковой соломки: с начала этого года Службой безопасности задокументировано 10 эпизодов поставок наркотического сырья. В дальнейшем из нее изготовлялся опий, который сбывался через подконтрольных наркозависимых лиц.

8 октября с.г. в рамках уголовного дела, возбужденного по материалам СБУ прокуратурой г. Харькова по признакам ч.2 ст.307 Уголовного кодекса Украины (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов), сотрудники СБУ с задействованием бойцов Центра специальных операций задержали участников преступной группировки «на горячем» при осуществлении очередной поставки наркотического груза. Во время задержания у наркоторговцев изъято более 20 килограммов маковой соломки, 12 тысяч таблеток наркотического средства «Трамадол», несколько сотен таблеток «Экстази», другие наркотические и психотропные средства.

В тот же день задержаны другие участники преступной группы – поставщики наркотиков из соседних областей в Харьков и лица, занимавшиеся непосредственным изготовлением опия из маковой соломки с целью его дальнейшего сбыта. Во время обыска у этих лиц также изъяты наркотические средства и огнестрельное оружие.

Ведется следствие. Шестеро участников преступной группировки содержатся под стражей, в отношении еще двух злоумышленников избрана мера пресечения – подписка о невыезде.