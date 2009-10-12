В Киеве ограбили Андреевскую церковь
17:36, 12 октября 2009Общество
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Сработала сигнализация
В Киеве неизвестные ограбили Андреевскую церковь.
Об этом УНИАН сообщили в Центре общественных связей Главного управления МВД Украины в г. Киеве.
Как отметили стражи порядка, сегодня приблизительно в 10.00 сработала электронная сигнализация, установленная в церкви частной охранной фирмой.
Охранники, прибывшие на место, обнаружили, что входная дверь закрыта, но одно из окон разбито. Установлено, что неизвестные украли в храме только деньги из стеклянной шкатулки для пожертвований. Больше ничего из церкви не исчезло.
По факту возбуждено уголовное дело. Ведется расследование.
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