В Киеве ограбили Андреевскую церковь

В Киеве неизвестные ограбили Андреевскую церковь.

Об этом УНИАН сообщили в Центре общественных связей Главного управления МВД Украины в г. Киеве.

Как отметили стражи порядка, сегодня приблизительно в 10.00 сработала электронная сигнализация, установленная в церкви частной охранной фирмой.

Охранники, прибывшие на место, обнаружили, что входная дверь закрыта, но одно из окон разбито. Установлено, что неизвестные украли в храме только деньги из стеклянной шкатулки для пожертвований. Больше ничего из церкви не исчезло.

По факту возбуждено уголовное дело. Ведется расследование.