Тимошенко: правительство увеличит финансирование дамбы

Правительство Украины намерено на следующем заседании принять решение об увеличении финансирования строительства дамбы через Быстрицу - Солотвинскую на территории Ивано-Франковской области для сдачи объекта в текущем году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила сегодня, участвуя в пуске первой очереди дамбы в 600 метров (общая длина около 2000 метров). Строительство этой дамбы позволит обезопасить от наводнения около 600 жилых домов села.

«Мы, по сравнению с плановыми, еще увеличим расходы бюджета в этом году. И до конца года, и местная власть, и Госводхоз обещали полностью построить всю эту дамбу и защитить еще несколько сел. Мы обязательно продолжим это строительство и закончим его до конца текущего года», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Он подчеркнула, что на сегодня все противопаводковые меры, и особенно программа «Тисса», финансируются в полном объеме.

По данным Госводхоза, для строительства дамбы необходимо 15 млн. грн. и уже освоено 4,3 млн. грн.