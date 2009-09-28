В Бабьем Яру открыт Памятный крест погибшим членам ОУН

Сегодня в Бабьем Яру торжественно открыт и освящен восстановленный Памятный крест, установленный на символической могиле антифашистского украинского подполья.

Разрушенный в ночь на 15-е июля этого года, деревянный Крест менее чем за два месяца был восстановлен за личные средства заместителя председателя КГГА Сергея РУДЫКА и совместными усилиями представителей Министерства культуры, общественных организаций, Фундации им. Ольжича и Организации украинских националистов, сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

«История Бабьего Яра - это не только история евреев, которых здесь погибло очень много. Мы должны помнить, что горе и борьба с насилием не имела национальности. Это интернациональные понятия. Здесь похоронен 621 боец ОУН, которые боролись с фашизмом во времена Великой Отечественной войны. Фамилии, вычеканенные на мемориальных плитах, будут для нас примером того, как должны настоящие украинские патриоты бороться за собственную государственность», – отметил во время церемонии С.РУДЫК.

Он добавил, что в перспективе деревянный Крест однозначно будет заменен на каменный. По его данным, “Киевский городской председатель уже подписал соответствующее распоряжение, а в ближайшее время Министерство культуры и туризма включит этот Памятный крест в перечень достопримечательностей национального и местного значения».

По официальным данным, в 1941-1944 годах ОУН потеряла 4 тыс. 756 своих членов, из них 621 погиб в Киеве во время немецкой оккупации. Первые расстрелы участников подполья ОУН в Киеве начались уже в декабре 1941 года на территории Бабьего Яра и продолжались до самого конца оккупации города. Именно поэтому 21 февраля 1992 года по решению Провода ОУН на месте символического захоронения погибших во время оккупации участников подполья ОУН в Бабьем Яру усилиями общественности был установлен монументальный Памятный крест. А в 2006 году общественной организацией Фундация им. О.Ольжича была упорядочена территория вокруг Креста и установлены три гранитные плиты с вычеканенными на них именами.