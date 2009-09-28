В Украине задолженность по зарплате выросла на 36%

В Украине задолженность по выплате заработной платы с начала года увеличилась на 36,3%, или 431,2 млн. грн., и на 1 сентября 2009 года составила 1 млрд. 619,9 млн. грн.

Об этом сообщается на официальном сайте Государственного комитета статистики Украины.

По данным Госкомстата, самый высокий уровень задолженности (более 100 млн. грн.) на 1 сентября т.г. зафиксирован в трех областях Украины и в Киеве. В частности, в Донецкой области задолженность по зарплате на 1 сентября т.г. составила 319,9 млн. грн. (по сравнению с 1 января выросла на 21,4%), в Луганской – 126,9 млн. грн. (рост – 37,2%), в Харьковской – 124,9 млн. грн. (рост – 11,8%). На втором месте по уровню задолженности среди регионов Украины находится Киев (после Донецкой области) – 184,3 млн. грн. (рост с начала года – почти в два раза).

Стоит отметить, что рост задолженности по выплате зарплаты с начала года зафиксирован во всех областях Украины.

В Севастополе и еще двух областях страны задолженность на 1 сентября т.г. не превышала 10 млн. грн.: в Севастополе – 5,7 млн. грн. (рост с начала года – 42,5%), в Ивано-Франковской области – 9,5 млн. грн. (рост – 32%), в Черновицкой области – 5,4 млн. грн. (без изменений).

По сравнению с 1 августа задолженность по зарплате в Украине выросла на 4%. В восьми регионах страны в течение августа зафиксировано сокращение задолженности по выплате заработной платы. Наиболее существенно задолженность сократилась в Крыму (на 4%), Волынской (на 4%), Закарпатской (на 2%), Полтавской (1,2%) и Днепропетровской (на 0,6%) областях.

Справка УНИАН. По данным Госкомстата, на 1 января 2009 года задолженность по зарплате в Украине составляла 1 млрд. 188,7 млн. грн., на 1 февраля – 1 млрд. 535,4 млн. грн. (в апреле Госкомстат уточнил данные по задолженности по зарплате на 1 января и 1 февраля т.г. По предварительной информации, задолженность на 1 января составляла 1 млрд. 123,5 млн. грн., на 1 февраля – 1 млрд. 525 млн. 110 тыс. грн.).

На 1 января 2008 года задолженность по зарплате в Украине составляла 668,7 млн. грн., на 1 апреля прошлого года – 692,4 млн. грн., на 1 июля – 721,8 млн. грн.