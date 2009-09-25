Донецкий облсовет отсудил за долги новое здание у банка

Донецкий областной совет отсудил у банка «Нацстандарт» в счет долгов за вложенные деньги на депозиты новое здание в центре Донецка площадью 5,5 тыс. кв. метров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на встрече с журналистами председатель Донецкого областного совета Анатолий БЛИЗНЮК.

Он объяснил, что «стоимость этого здания равноценна сумме невозвращенного депозита». «Здание площадью 5,5 тыс. кв. метров, это красивое здание, теперь наше, мы его забрали в счет долгов. Отсудили у банка «Нацстандарт», - сказал А.БЛИЗНЮК.

По его словам, «это здание хотели продавать за 30 млн. долларов, или за 240 млн. грн., а мы забрали за 115 млн. грн.».

Глава облсовета отметил, что еще не принято окончательное решение, как будет использована облсоветом эта новая собственность. «Посмотрим. Может, там будет музей художественный… Это великолепное здание с евроремонтом, поэтому мы найдем ему применение, - объяснил А.БЛИЗНЮК, - Кроме того, есть покупатели этого здания, и на сегодняшний день готовы его забрать».

Он также сообщил, что невозвращенные депозиты Донецкого облсовета есть еще в других банках: «Наши деньги на депозитных счетах есть и в «Проминвестбанке» и в «Родовид банке». При этом А.БЛИЗНЮК добавил: «Размещали депозиты в те банки, которые на конкурсной основе предоставляли тогда лучшие условия».