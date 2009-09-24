В результате ДТП тяжело травмирован вице-консул Китая в Украине

В Крыму в результате дорожно-транспортного происшествия травмирован вице-консул Китая в Украине.

Об этом УНИАН по телефону сообщил представитель пресс-службы Министерства здравоохранения Крыма.

По его словам, вице-консул Китая находится в тяжелом состоянии в больнице, в связи с этим его невозможно транспортировать из Ливадийской больницы.

Кроме того, в ДТП пострадал военный атташе Посольства КНР. Его состояние врачи оценивают как средней степени тяжести.

Военный атташе находится в больнице в Симферополе.

Также известно, что в ДТП пострадали еще два человека, их состояние оценивается как средней степени тяжести.

Авария произошла сегодня утром в районе Ялты. Автомобили из кортежа китайской делегации столкнулись с «Жигулями», водитель «Жигулей» погиб в результате этой аварии.

Другими подробностями в Минздраве пока не располагают, а ГАИ Крыма и Ялты днем отказывались от комментариев.