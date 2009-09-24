Сотрудник колонии перепродавал еду заключенных

Сотрудники Службы безопасности Украины в Николаевской области раскрыли схему противоправного присвоения материальных ценностей должностным лицом одного из исправительных учреждений Николаевской области.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-группе УСБУ в Николаевской области.

В информации управления сказано, что заместитель начальника колонии, злоупотребляя служебным положением, присваивал продукты питания, а затем перепродавал их, оставляя заключенных без полноценного питания.

18 сентября сотрудники СБУ совместно с органами милиции и подразделением внутренней безопасности Государственного департамента по вопросам исполнения наказаний в г. Первомайске Николаевской области задержали грузовой автомобиль с замороженной рыбой на сумму более 30 тыс. гривен в то время, когда продукты пытались продать.

В результате проведенной операции следователи СБУ в Николаевской области возбудили уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата или завладение чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением), сообщили журналистам сотрудники службы безопасности в Николаевской области.