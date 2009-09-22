В Сумах чествовали бывших партизан и подпольщиков

В Сумах возле Мемориала Героям Сумщины жители областного центра по случаю Дня партизанской славы чествовали бывших партизан и подпольщиков времен Великой Отечественной войны.

Как передает корреспондент УНИАН, в мероприятии приняли участие представители местной власти, общественности, ветераны войны и бывшие партизаны и подпольщики.

На митинге подчеркивалось, что Сумская область навсегда вошла в историческую летопись войны как партизанский край. Бывший подрывник отряда Александра Сабурова Николай ПРИХОДЬКО вспомнил, как партизаны оказывали сопротивление фашистам, взрывали вражеские эшелоны, боевую технику, минировали дороги.

Память погибших народных мстителей присутствующие почтили минутой молчания, а затем к подножию Мемориала были возложены цветы.

Как сообщили УНИАН в Сумском городском совете, сегодня в Сумах живут 27 бывших партизан и подпольщиков, которые вели подпольную борьбу в партизанских соединениях, бывшие члены молодежной группы «Прапор».