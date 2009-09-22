Тимошенко высоко оценивает работу Порошенко-старшего

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня высоко оценила работу ООО «Продовольственная компания «Заря Подолья» по выращиванию сахарной свеклы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила журналистам на брифинге, ознакомившись с работой компании по использованию новых технологий выращивая и сбора сахарной свеклы.

Премьер-министр подчеркнула важность соблюдения технологий и их развитие при выращивании и сборе урожая, поскольку именно это и обеспечивает его высокие показатели.

«Если от «а» до «я» технологию выращивания сахарной свеклы соблюдать не отступая, то мы можем иметь 500 и больше центнеров с гектара, так как мы только что видели в наилучшем хозяйстве, которое уже много лет создается, управляется Героем Украины ПОРОШЕНКО Алексеем Ивановичем. Это действительно уникальные результаты», - заявила премьер-министр.

Справка УНИАН. ПК "Заря Подолья" (20 000 га сельхозугодий в Гайсинском районе Винницкой обл.) входит в структуру ОАО «Агропродинвест», которое занимается созданием высокоэффективной модели управления сельским хозяйством. Занимает лидирующие позиции в производстве сахара-песка из сахарной свеклы.