Суд начал рассмотрение дела банды «Башмаки» - 18 подсудимых

Апелляционный суд Одесской области начал рассмотрение уголовного дела в отношении участников организованной преступной группировки «Башмаки», которая в конце 1990-х годов вела активную борьбу за передел сфер криминального влияния на крымском полуострове.

Как передает кореспондент УНИАН, об этом говорится в распространенном сегодня сообщении пресс-службы Главного управления Министерства внутренних дел Украины в Крыму.

Дело возбуждено по статьям Уголовного кодекса «создание преступной организации» (ст. 255) и «бандитизм» (ст. 257). На скамье подсудимых находятся 18 человек. «Организаторы преступного сообщества - Александр ДАНИЛЬЧЕНКО и Николай КОЖУХАРЬ - находятся в международном розыске по линии Интерпола», - отметили в милиции.

Также Главное управление МВД в Крыму сообщает о начале активного сбора материалов для возбуждения дела по статьям «создание преступной организации» и «бандитизм» в отношении организаторов и участников ОПГ «Сейлем».