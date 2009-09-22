Арестовали руководителей двух кредитных союзов

Прокуратура Черкасской области задержала заместителя председателя правления кредитного союза “Империя” и председателя правления кредитного союза “Федерация”. В розыск объявлен председатель правления кредитного союза “Империя”.

Об этом сообщила корреспонденту УНИАН пресс-секретарь прокурора Черкасской области Ольга ЛОКТИОНОВА.

По ее словам, прокуратура Черкасской области в течение 2009 года возбудила уголовные дела по факту присвоения денежных средств служебными лицами кредитных союзов “Империя”, “Экспрессия”, “Федерация”, “Фортеця”, “Добри Гроши”, которые сейчас расследуются. В ходе досудебного следствия проведен ряд экспертиз, приняты меры по установлению бухгалтерских документов. В качестве пострадавших допрошены вкладчики кредитных союзов, которые признаны гражданскими истцами, отметила пресс-секретарь прокурора.

Завершено расследование уголовных дел в отношении кредитных союзов “Берегиня”, “Капитал”, “Украинский кредит”, “Весна” и “Джерело”, дела направлены в суд.