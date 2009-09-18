Доллар пошел на выходные немного дешевле

Сегодня на украинском межбанковском валютном рынке торги по доллару США открылись котировками 8,5620/8,5965 грн./долл., к 12:00 сузился спрэд – 8,5765/8,5885 грн./долл. К закрытию торгов ценовые уровни снизились до 8,5525/8,5685 грн./долл.

Об этом сообщает финансвоая компания “ИнтерБизнесКонсалтинг”.

В 10:15 Национальный банк Украины вышел на рынок с продажей на аукционе по валютной паре CHF/UAH с ценой отсечения 7,76 грн. за швейцарский франк.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2812/0,2826 грн./рубль, к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,2818/0,2826 грн./рубль. К закрытию цены упали – 0,2810/0,2820 грн./рубль. В России курс доллар-рубль снова понизился и составил 30,2305 рублей за доллар (-0,0445).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,4650/1,4745 долл./евро. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 12,5755/12,6220 грн./евро, к 12:00 цены ушли вниз – 12,5740/12,6010 грн./евро. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH установились на уровне 12,5705/12,6070 грн./евро.