Ющенко назначил новых глав Управлений СБУ

В Винницкой и Черкасской областях

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО назначил новых руководителей Управлений Службы безопасности Украины в Винницкой и Черкасской областях. Тексты соответствующих указов главы государства размещены на его официальном сайте. В частности, начальником Управления СБУ в Винницкой области назначен Петр ЕФРЕМОВ, в Черкасской области – Вадим ПЛЕТНЁВ.

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