Ющенко назначил новых глав Управлений СБУ
22:11, 17 сентября 2009Общество
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В Винницкой и Черкасской областях
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО назначил новых руководителей Управлений Службы безопасности Украины в Винницкой и Черкасской областях.
Тексты соответствующих указов главы государства размещены на его официальном сайте.
В частности, начальником Управления СБУ в Винницкой области назначен Петр ЕФРЕМОВ, в Черкасской области – Вадим ПЛЕТНЁВ.
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