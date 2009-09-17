В бюджете милицейским авто отписано по 100 граммов бензина в сутки?

Председатель профсоюза аттестованных работников органов внутренних дел Украины Анатолий ОНИЩУК считает, что работа всей правоохранительной системы с нового года окажется под угрозой из-за минимальных бюджетных ассигнований на материально-техническое обеспечение органов внутренних дел.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

По словам А.ОНИЩУКА, средства на закупку канцелярских принадлежностей, расходных материалов для оргтехники, закупку горюче-смазочных материалов и тому подобное руководителям структурных подразделений приходится изобретать из альтернативных источников финансирование. Ведь в 2009 году в бюджете предусмотрены расходы на заправку одного автомобиля из расчета 100 граммов бензина в сутки, тогда как реальная потребность составляет 10-12 литров.

Однако, отметил А.ОНИЩУК, с нового года получение любого дополнительного финансирования на потребности милиции, спонсорской помощи может быть расценено как коррупционные деяния, поскольку с 1 января вступает Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно ответственности за коррупционные правонарушения», принятый 11 июня 2009 года.

«Данным законом предусмотрена очень суровая ответственность, как административная, так и криминальная, для работников милиции за коррупционные действия, - сказал А.ОНИЩУК, – А под таковые может попасть элементарная заправка служебной милицейской машины каким-то предприятием. Поэтому работник милиции, изыскивая возможности для того, чтобы выполнять свои служебные обязанности, может не только получить клеймо коррупционера, но и понести уголовную ответственность".

Кроме того, по словам А.ОНИЩУКА, "то, что сегодня помогало милиции выживать, когда достаточно много расходов покрывались за счет спецфондов и тому подобное, с нового года уже не будет действовать. Поэтому работа МВД может быть заблокирована".