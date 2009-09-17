В Киевской области возле жилого дома нашли пакет со взрывчаткой

В Гостомеле Киевской области эвакуировали жителей нескольких домов в связи с обнаружением взрывчатки.

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины в Киевской области, в частности, 16 сентября в 07.30 в дежурную часть Ирпенского горотдела милиции поступило сообщение от местного жителя, который рассказал, что на заборе у своего дома обнаружил подозрительный пакет, возможно, с взрывчаткой.

Сотрудники милиции, прибыв на место события, действительно обнаружили пакет с взрывчаткой. Сразу были предприняты соответствующие меры.

Представители правоохранительных органов провели эвакуацию людей из близлежащих домов, окружили место происшествия и уничтожили пакет с взрывным устройством.

В настоящее время образцы его остатков направлены на экспертизу в взрывотехническую лабораторию и исследуются.

По данному факту сотрудники Ирпенского горотдела милиции возбудили уголовное дело по статье 296 ч. 4 «Хулиганство» УКУ.

С целью установления лица, причастного к этому происшествию, милиция просит всех свидетелей звонить по телефонам: 8(04497) 6-13-35 или 102.