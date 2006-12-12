Центр исследования корпоративных отношений представит исследование о рейдерстве

13 декабря в 2006 г. о 11:00 в УНИАН (Крещатик, 4) состоится пресс-конференция ОО „Центр исследования корпоративных отношений”, в ходе которой будут презентованы результаты очередного аналитического исследования Центра под названием „Рейдерство в Украине: проблеме и пути решения”. Также будут обнародованы результаты экспертных опросов, проведенных Центром относительно корпоративных конфликтов в Украине. Аналитики центра дадут оценку рейдерським атакам в Украине.

В конференции примут участие вице-президент ОО „Центр исследования корпоративных отношений” Ростислав Ищенко, и руководитель экономических программ Вячеслав Бутко.

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