Нынешняя зима станет самой теплой за 120 лет

Нынешняя зима станет самой теплой за последние пять веков, пишет газета «Сегодня» со ссылкой на данные НАСА. Некоторые экологи уже поспешили заявить, что это – следствие глобального потепления на планете.

В Альпах до сих пор нет снега. В Лондоне зацвели розы, а в Москве на кустах сирени появились бутоны. Любителей зимних развлечений аномально теплая погода приводит в ужас. Продавцов санок, лыж и прочего зимнего инвентаря – в отчаяние.

Издание сообщает, что по прогнозам синоптиков, как официальных, так и народных, Украине ждать снега даже под Новый год не стоит.

Отечественный Гидрометеоцентр также подтверждает, что зима выдалась аномально теплой. «Если сравнивать температуру за последние 5 лет, то в среднем столбик термометра каждый год поднимается на 1 градус, - говорит старший сотрудник отдела долгосрочных прогнозов украинского научного института Гидрометцентра Маргарита Барабаш. – Если сейчас температура перевалит за 10,5 градусов, то можно с уверенностью сказать, что ынешний зимний сезон – самый теплый за 120 лет».

«Что касается снежного покрова в горах, то на мой взгляд, если что-то и выпадет, то только в виде мокрого снега и дождя,» - добавила Барабаш.

Закарпатские священнослужители сообщили «Сегодня», что местные жители очень боятся лишиться заработка из-за бесснежной зимы. И практически перед каждой службой передают батюшкам записки с просьбами организовать молебны за похолодание.