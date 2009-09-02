Доллар уже на межбанке - 8,648/8,686

Сегодня на украинском межбанковском валютном рынке торги по доллару США открылись котировками 8,5370/8,5740 грн./долл., к 12:00 цены выросли до 8,6050/8,6350 грн./долл. К закрытию торгов ценовые уровни достигли значений 8,6480/8,6860 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг»,в 11:45 Национальный банк Украины вышел на рынок с продажей на аукционе по валютной паре USD/UAH с ценой отсечения 8,01 грн./долл.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2667/0,2684 грн./рубль, к 12:00 цены поднялись - 0,2685/0,2700 грн./рубль. К закрытию цены достигли уровня 0,2698/0,2712 грн./рубль. В России курс доллар-рубль вырос и составил 31,9548 рублей за доллар (+0,1460).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в очень узком диапазоне – 1,4190/1,4245 долл./евро. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 12,1425/12,1790 грн./евро, к 12:00 цены ушли вверх – 12,2340/12,2690 грн./евро. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH установились на уровне 12,2940/12,3605 грн./евро.