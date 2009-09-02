В Египте обнаружили фрагмент самой древней Библии
16:04, 02 сентября 2009Общество
1767 0
Открытие сделал британец
В египетском монастыре Святой Катерины обнаружен фрагмент самой древней Библии, возраст которой датируется 350 годом до н. э.
Как передает Газета.ru, открытие было случайно сделано британским ученым Николасом САРРИСОМ, который просматривал фотографии манускриптов из библиотеки монастыря. Эти манускрипты были собраны двумя монахами еще в XVIII веке.
Найденный фрагмент Библии, содержащий стихи Книги Иисуса Навина, представляет собой части Синайского кодекса, о существовании которых ничего не было известно.
Синайский кодекс является самой древней известной Библией и представляет собой пергаментную рукопись на греческом языке.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter