Неизвестные отняли пистолет у командира ОМОНа в Дагестане

Сотрудники правоохранительных органов Дагестана ищут преступников, напавших в субботу вечером в Махачкале на командира ОМОНа линейного отделения внутренних дел на транспорте (ЛОВДТ), сообщил РИА Новости представитель республиканского МВД.

"Инцидент произошел накануне в 20.00 мск. Неизвестные ударили командира ОМОНа ЛОВДТ по голове и, отобрав табельное оружие, скрылись", - сказал собеседник агентства.

По его словам, полковник милиции Магомед Байсултанов доставлен в больницу с сотрясением мозга, ведутся поиски преступников.