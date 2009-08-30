Неизвестные отняли пистолет у командира ОМОНа в Дагестане
09:29, 30 августа 2009Общество
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У полковника сотрясение мозга
Сотрудники правоохранительных органов Дагестана ищут преступников, напавших в субботу вечером в Махачкале на командира ОМОНа линейного отделения внутренних дел на транспорте (ЛОВДТ), сообщил РИА Новости представитель республиканского МВД.
"Инцидент произошел накануне в 20.00 мск. Неизвестные ударили командира ОМОНа ЛОВДТ по голове и, отобрав табельное оружие, скрылись", - сказал собеседник агентства.
По его словам, полковник милиции Магомед Байсултанов доставлен в больницу с сотрясением мозга, ведутся поиски преступников.
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