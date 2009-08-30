В Черкасской области будет внедряться программа ПРООН для 40 сел

На сессии Черкасского областного совета, которая состоялся 28 августа, депутаты одобрили целевую программу «Внедрения в Черкасской области проекта Программы развития Организации Объединенных Наций и Европейского Союза «Местное развитие, ориентированное на общество» на 2009-2010 годы».

Как сообщили корреспонденту УНИАН в отделе по вопросам взаимодействия со СМИ и связей с общественностью Черкасского облсовета, в реализации программы принимают участие 40 сельских и поселковых советов из 8 районов Черкасской области. Бюджет проекта предусматривает инвестирование 400 тысяч долларов от ПРООН и ЕС. 5% от суммы проекта должны внести общества, 45% – взносы из областного и местных бюджетов. Депутаты Черкасского облсовета определили, что из областного бюджета будет выделено в поддержку данного проекта 10% средств от предусмотренной для областных и местных советов части финансирования. Программа ориентирована на повышение уровня жизни в отобранных территориальных обществах путем комплексного возобновления, эффективного использования и системного управления базовыми объектами местной инфраструктуры

Справка УНИАН. Проект "Местное развитие ориентировано на общество" было основано в сентябре 2007 года. Инициатива финансируется Европейской Комиссией в рамках программы технической помощи и софинансируется и внедряется Программой развития ООН в Украине. Её цель - создать благоприятную среду для стабильного социально-экономического развития на местном уровне путем содействия самоорганизации обществ, разработки и внедрения небольших по объему общественных инициатив во всех областях Украины и АР Крым.

Проект поддерживает общества в разрешении важнейших потребностей их развития, помогая им в самоорганизации, построению их потенциала и внедрению небольших по объему общественных инициатив (мини-проектов) в следующих приоритетных сферах: поддержка сети фельдшерско-акушерских пунктов; утилизация отходов, обезвреживания запасов пестицидов; энергосохранные мероприятия, увеличение использования восстановительных источников энергии; водоснабжение; местный транспорт.

Вторая половина бюджета инициатив обществ должна финансироваться за счет взносов жителей общества (не менее 5%), частного сектора и средств государственного и местных бюджетов. Таким образом, проект предоставит возможность отработать механизмы софинансирования между обществом, центральной и местной властью, донорской общественностью и частным сектором. Проект рассчитан на 3,5 года, его бюджет составляет 13,3 млн. евро, в том числе взнос Европейской Комиссии – 12 млн. евро, взнос ПРООН – 1,3 млн. евро.