Премия «Телетриумф» включает 24 номинации
Победителей наградят 4 сентября
4 сентября на торжественной церемонии в помещении столичного Октябрьского дворца будут названы победители Национальной телевизионной премии “Телетриумф 2008-2009”.
Об этом сегодня на пресс-конференции сообщила член Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Татьяна МОКРИДИ.
Согласно ее информации, в общей сложности на участие в нынешнем, девятом, конкурсе в Нацсовет было подано 229 заявлений от организаций и творческих коллективов. “Телетриумф 2008-2009” включает в себя 24 номинации, одна из которых – это специальная Премия Нацсовета», - добавила она.
Т.МОКРИДИ отметила, что предусматривалось определить в общем 28 лауреатов IX премии “Телетриумф”, однако оказалось, что на отдельные номинации, в частности, кинономинации, было подано всего 1 или 2 заявки, в связи с чем эти номинации были отменены в этот раз.
Следовательно, в 2009 году будут названы победители в номинациях:
Ведущий (ведущая) информационной программы;
Продюсер телепрограммы, телевизионного фильма (сериала);
Музыкальная программа;
Развлекательная программа;
Документальный фильм (сериал);
Лучший дизайн произведения или канала;
Режиссер телепрограмм, телевизионного фильма (сериала);
Оператор телепрограммы, телевизионного фильма (сериала);
Региональная программа;
Репортер;
Лучший украиноязычный перевод;
Учебная, познавательная, культурологическая, социальная передача;
Детская передача;
Сценарий телевизионного произведения;
Спортивная передача;
Ведущий (ведущая) развлекательной программы;
Ежедневная информационная программа;
Ток-шоу;
Итоговая информационно-аналитическая программа;
Телефильм;
Лучшая промокомпания произведения или канала;
Актер (актриса) телевизионного фильма (сериала);
Телесериал.
Победителей определяли 89 экспертов, которые приняли участие в голосовании за номинантов (в общей сложности было приглашено 160 экспертов).
Представитель компании “Эрнст энд Янг” - партнера по организации конкурса “Телетриумф”, Константин НЕВЯДОМСКИЙ по результатам голосования, которое проводилось на веб-сайте конкурса, заверил в проведении корректного подсчета голосов: “Наша задача в этом проекте – гарантировать независимый и прозрачный подсчет голосов. Мы засвидетельствовали корректность функционирования системы голосования и мониторили процесс голосования экспертов, а также следили за подсчетом баллов, выставленных экспертами”.
В свою очередь присутствовавший на пресс-конференции генеральный директор группы “1+1” Александр ТКАЧЕНКО сообщил, что телеверсия вручения премии состоится на телеканале 5 сентября около 22.40. По его словам, канал готовит “яркое, индустриальное” шоу. В концертной программе задействованы группы “Бум Бокс”, “ТНМК”, “Вторая река”, ТЕК”, а также Александр ПОНОМАРЕВ, Светлана ЛОБОДА и многие другие звезды украинской эстрады.
Как сообщал УНИАН, в 2008 г. премию “Телетриумф” присуждали в 20 номинациях. Лауреатам вручались награды 30 августа 2008 года.
Организационный комитет Национальной телевизионной премии “Телетриумф ” объявил о приеме творческих работ на получение нынешней IX премии “Телетриумф” 1 июля. Заявки принимались до 27 июля.