Премия «Телетриумф» включает 24 номинации

4 сентября на торжественной церемонии в помещении столичного Октябрьского дворца будут названы победители Национальной телевизионной премии “Телетриумф 2008-2009”.

Об этом сегодня на пресс-конференции сообщила член Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Татьяна МОКРИДИ.

Согласно ее информации, в общей сложности на участие в нынешнем, девятом, конкурсе в Нацсовет было подано 229 заявлений от организаций и творческих коллективов. “Телетриумф 2008-2009” включает в себя 24 номинации, одна из которых – это специальная Премия Нацсовета», - добавила она.

Т.МОКРИДИ отметила, что предусматривалось определить в общем 28 лауреатов IX премии “Телетриумф”, однако оказалось, что на отдельные номинации, в частности, кинономинации, было подано всего 1 или 2 заявки, в связи с чем эти номинации были отменены в этот раз.

Следовательно, в 2009 году будут названы победители в номинациях:

Ведущий (ведущая) информационной программы;

Продюсер телепрограммы, телевизионного фильма (сериала);

Музыкальная программа;

Развлекательная программа;

Документальный фильм (сериал);

Лучший дизайн произведения или канала;

Режиссер телепрограмм, телевизионного фильма (сериала);

Оператор телепрограммы, телевизионного фильма (сериала);

Региональная программа;

Репортер;

Лучший украиноязычный перевод;

Учебная, познавательная, культурологическая, социальная передача;

Детская передача;

Сценарий телевизионного произведения;

Спортивная передача;

Ведущий (ведущая) развлекательной программы;

Ежедневная информационная программа;

Ток-шоу;

Итоговая информационно-аналитическая программа;

Телефильм;

Лучшая промокомпания произведения или канала;

Актер (актриса) телевизионного фильма (сериала);

Телесериал.

Победителей определяли 89 экспертов, которые приняли участие в голосовании за номинантов (в общей сложности было приглашено 160 экспертов).

Представитель компании “Эрнст энд Янг” - партнера по организации конкурса “Телетриумф”, Константин НЕВЯДОМСКИЙ по результатам голосования, которое проводилось на веб-сайте конкурса, заверил в проведении корректного подсчета голосов: “Наша задача в этом проекте – гарантировать независимый и прозрачный подсчет голосов. Мы засвидетельствовали корректность функционирования системы голосования и мониторили процесс голосования экспертов, а также следили за подсчетом баллов, выставленных экспертами”.

В свою очередь присутствовавший на пресс-конференции генеральный директор группы “1+1” Александр ТКАЧЕНКО сообщил, что телеверсия вручения премии состоится на телеканале 5 сентября около 22.40. По его словам, канал готовит “яркое, индустриальное” шоу. В концертной программе задействованы группы “Бум Бокс”, “ТНМК”, “Вторая река”, ТЕК”, а также Александр ПОНОМАРЕВ, Светлана ЛОБОДА и многие другие звезды украинской эстрады.

Как сообщал УНИАН, в 2008 г. премию “Телетриумф” присуждали в 20 номинациях. Лауреатам вручались награды 30 августа 2008 года.

Организационный комитет Национальной телевизионной премии “Телетриумф ” объявил о приеме творческих работ на получение нынешней IX премии “Телетриумф” 1 июля. Заявки принимались до 27 июля.