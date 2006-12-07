В центре Севастополя побили камнями ”мерседес” городского головы Инкермана

В ночь с 6 на 7 декабря в центре Севастополя неизвестные камнями изувечили „Мерседес” городского председателя Инкермана (город Инкерман входит в состав Балаклавского района Севастополя) Николая БУРТОВОГО.

Как передает корреспондент УНИАН, злоумышленники побили передние и задние окна автомобиля, и при этом не трогали другие дорогие машины, припаркованные рядом во внутреннем дворе дома, кстати, расположенного близи УМВД в Севастополе, а целеустремленно уничтожали иномарку Инкерманского мэра.

Сам М.БУРТОВОЙ считает, что навредить неизвестные планировали именно ему. Мэр Инкермана заявил, что произошедшее подтверждает то, что он „на верном пути”, поэтому намерен „идти вперед”. Он выразил надежду, что правоохранительные органы раскроют это преступление.