Прогноз погоды на субботу

22 августа на территории Украины, по прогнозам синоптиков, ожидается переменная облачность, без осадков, лишь в восточных областях пройдут небольшие кратковременные дожди, местами с грозами. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, температура ночью 6-11°, на юге и Закарпатье 11-16°; днем 20-25°, в южной части 23-28°, на Закарпатье до 30°, в восточных областях местами 17-19°; на высокогорье Карпат ночью 4-9° тепла, днем 15-20°.

В Киевской области сохранится переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью по области 6-11°, днем 20-25°. По г. Киеву температура ночью около 10°, днем 21-23°.

21 августа температура воды в Черном и Азовском морях 21-24°, в Днепре в районе Киева 20°.