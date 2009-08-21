В Киеве СБУ задержала трех «шпионов»

В Киеве сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили и прекратили противоправную деятельность группы лиц, осуществлявших незаконную слежку за гражданами Украины и иностранцами.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области, в нарушение Конституции, прав и свобод граждан, злоумышленники по заказу незаконно осуществляли прослушивание и видеонаблюдение за гражданами Украины и иностранцами.

Работники спецслужбы задержали подозреваемых в одной из гостиниц в центре столицы. В одном из арендованных номеров они установили специальные технические устройства и следили за бизнесменом. Полученную в течение суток аудио- и видеоинформацию злоумышленники продали заказчику за 900 евро. Во время обыска гостиничного номера оперативники СБУ обнаружили скрытые микрофоны, видеокамеры и специальное устройство-накопитель, из которого собранная информация передавалась на портативный

Незаконным бизнесом занимались трое граждан Украины. Организатором оказался 46-летний К., в свое время работавший во вневедомственной охране, а в настоящее время - директор частной коммерческой структуры, имевшей лицензию на осуществление работ по установке систем видеонаблюдения, пожарной и другой сигнализации.

По заключению специалистов Украинского научно-исследовательского института специальной техники и судебных экспертиз СБУ, технические средства, которые использовались злоумышленниками и были изъяты во время обыска, являются специальной высококачественной, профессиональной аппаратурой, использование которой разрешено лишь государственным правоохранительным органам, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.

Следственным отделом ГУ СБ Украины в г. Киеве и Киевской области возбуждено уголовное дело по статье 359 Уголовного кодекса Украины (незаконное использование специальных технических средств негласного получения информации). Ведется следствие.