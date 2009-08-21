Над Крещатиком пролетели истребители, бомбардировщики и штурмовики

В небе над Крещатиком состоялся тренировочный полет военной и гражданской авиации, которая примет участие в параде ко Дню Независимости Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня в 10.48 состоялась генеральная репетиция авиационной компоненты к участию в параде войск 24 августа.

Над центральной частью Киева пролетело 35 единиц авиационной техники, в частности, 8 вертолетов, три гражданских самолета Ан-225 “Мрия”, Ан-124 “Руслан”, Ан-148, а также самолеты истребительной, штурмовой, бомбардировочной, разведывательной, военно-транспортной и морской авиации.

Участие в параде войск авиационной компоненты оставалось под вопросом и было окончательно принято на заседании правительства 19 августа.

“Подготовка летчиков и самолетов к участию в параде осуществлялась в рамках программы боевой подготовки, а не в рамках средств, выделенных из государственного бюджета для подготовки военного парада ко Дню Независимости», - подчеркнул командующий Воздушных сил Вооруженных сил Украины генерал-полковник Иван РУСНАК.

Тренировочные полеты прошли успешно.