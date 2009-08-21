В Москве умер Семен Фарада

Вчера вечером в одной из московских больниц после тяжелой продолжительной болезни скончался артист театра и кино Семен Фарада.

Об этом сообщает Газета. Ruсо ссылкой на Гильдию актеров кино.

С.Фарада умер в возрасте 76 лет. С 2000 года С.Фарада перестал сниматься из-за перенесенной серьезной операции на сердце - актеру поставили искусственный клапан. В этом же году он перенес обширный инсульт, нарушилась речь. Впоследствии С.Фарада неоднократно ложился в больницу из-за проблем со здоровьем.

В Театре на Таганке актер сыграл в знаменитых постановках «Добрый человек из Сезуана» (второй Бог), «Гамлет» (второй могильщик), «Мастер и Маргарита» (управдом Босой, буфетчик Соков, конферансье Бенгальский), «Пять рассказов Бабеля» (ученик Загурского) и другие.

С.Фарада снялся в более, чем 60 фильмах, самые известные из которых «Тот самый Мюнхгаузен», «Гараж», «Чародеи», «Мой друг Иван Лапшин», «Формула любви», «Миллион в брачной корзине», «Гардемарины, вперед!».

Семён Львович Фарада (настоящая фамилия Фердман) родился 31 декабря 1933 г. в селе, ныне находящимся в черте Москвы, в семье студентов, приехавших на учёбу из Новоград-Волынска Житомирской области. После окончания МГТУ им. Н. Баумана в 1962 году работал инженером.

В 1970-1971 гг. - артист эстрады, с 1972 г. - артист Театра драмы и комедии на Таганке.