Поезд «Симферополь – Киев» насмерть сбил женщину

Несчастный случай на станции «Урожайная»

Жительница Крыма погибла под колесами поезда «Симферополь – Киев» в центральной части полуострова. Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций Украины в Крыму, информация о происшествии поступила к спасателям 20 августа в 21.45. Несчастный случай произошел на станции «Урожайная». «Поездом была сбита насмерть жительница Красногвардейского района, 1981 года рождения. Причина гибели устанавливается», – сообщили спасатели.

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