Поезд «Симферополь – Киев» насмерть сбил женщину

09:48, 21 августа 2009
Общество
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Несчастный случай на станции «Урожайная»

Жительница Крыма погибла под колесами поезда «Симферополь – Киев» в центральной части полуострова.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций Украины в Крыму, информация о происшествии поступила к спасателям 20 августа в 21.45.

Несчастный случай произошел на станции «Урожайная».

«Поездом была сбита насмерть жительница Красногвардейского района, 1981 года рождения. Причина гибели устанавливается», – сообщили спасатели.

 

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