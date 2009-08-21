Как преодолеть кризис в агропроме?

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН убежден, что решением проблем села должны заниматься специалисты.

Как сообщает пресс-служба ВР, отвечая на вопрос журналистов во время посещения Сорочинской ярмарки в Полтавской области, В.ЛИТВИН выразил мнение, что с целью поддержки села парламент должен был бы принять закон, который подготовила фракция Блока Литвина по поручению Председателя Верховной Рады Украины.

В «исключительном игнорировании» настоящего документа В.ЛИТВИН усматривает одно: «те политические силы, которые отказались голосовать за него, находятся вместе с теми, кто рассчитывает, что крестьяне будут вынуждены продавать зерно за бесценок».

В.ЛИТВИН напомнил, что перед началом сбора нынешнего урожая он предлагал ввести залоговые цены. «Залоговые цены ввели, решение было принято, но деньги для этого не были выделены», - сказал он. В законопроекте, подготовленном фракцией, отметил В.ЛИТВИН, предлагалось направить на упомянутые цели 3 млрд. грн., чтобы снять напряжение на зерновом рынке.

«Для того, чтобы преодолеть кризис в агропромышленной сфере, нужно, чтобы этими вопросами занимались исключительно те люди, которые знают, понимают проблемы села, имеют ответственность и не связаны с олигархическими кланами», - подытожил Председатель ВР.

При этом В.ЛИТВИН отметил необходимость выполнения действующих законов, которые регулируют отношения в сфере АПК. Он, в частности, напомнил, что закон о приоритетном развитии села предусматривает выделение ежегодно из бюджета на развитие социально-культурной сферы на селе средств в размере 1% ВВП. «Но из года в год закон не выполняется», - подчеркнул он.

Отвечая на вопрос журналистов о впечатлении от Сорочинской ярмарки, Председатель Верховной Рады Украины сказал: «Ярмарка это целый мир».

«Поскольку на ярмарку нельзя идти с пустыми руками и нельзя возвращаться с нее с пустыми руками, я взял несколько экземпляров своего учебника «История Украины». Конечно, я его не продавал, а раздал тем, кто интересуется историей», - сказал В.ЛИТВИН.

По словам В.ЛИТВИНА, он приобрел кринки, часть из которых отвезет родителям, «хороший решетиловский рушник» и другие изделия народных мастеров. «Конечно, я не мог обойти подкову и купил ее на счастье», - пошутил руководитель парламента.